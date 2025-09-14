Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor"

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadıköy'de Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından hakemlere tepki gösterdi.. Genç "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım! Şike iddiasında bulundu  - 1. Resim

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakemlere tepki gösterdi. 

"ŞİKE HÂLÂ DEVAM EDİYOR"

Genç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şike imasında bulunarak "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım! Şike iddiasında bulundu  - 2. Resim

Ahmet Metin Genç "20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı. 

