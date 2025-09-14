Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten sert sözler: "Şike hâlâ devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakemlere tepki gösterdi.

"ŞİKE HÂLÂ DEVAM EDİYOR"

Genç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şike imasında bulunarak "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz" dedi.

Ahmet Metin Genç "20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı.