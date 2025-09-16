Ben Leman dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm yayın tarihi belli oldu!

Ben Leman dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir büyük bir merakla araştırılıyor. Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu 4 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına Ben Leman dizisi ile dönüş yapacak. Terzioğlu, dizide öğretmen Leman karakterini canlandıracak.

BEN LEMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV’nin yeni dizisi “Ben Leman” için beklenen tarih belli oldu. İzleyiciler diziyi ilk kez 29 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekranlarda izleyebilecek. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çeken yapım zengin oyuncu kadrosuyla yayın hayatına başlıyor.

BEN LEMAN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Burçin Terzioğlu yer alıyor. Terzioğlu’na projede Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez eşlik ediyor. Ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz da geniş oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yönetmenliğini Semih Bağcı üstlenirken, dizinin kendine has hikayesi Yekta Torun tarafından yazıldı. Senaryo ekibinde Torun’a Hilal Yıldız eşlik ediyor.

BEN LEMAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Leman dizisi 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de ilk bölümüyle NOW TV ekranlarında olacak.

BEN LEMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İzmir’in Urla, Sığacık ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirilen Ben Leman dizisi geçmişin gölgesinde kalan sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların sınandığı çarpıcı hikayesiyle seyirciyle buluşacak.