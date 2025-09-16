Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? 7.sezonda kadroya Mert Yazıcıoğlu dahil oldu

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından gündeme geldi. Geçmiş sezonlarda Atv ekranlarında her hafta çarşamba akşamı seyircisi ile bir araya gelen Kuruluş Osman'a 7. sezonunda yeni isimler dahil oldu.

Burak Özçivit diziden ayrılmasının ardından yerine Orhan Bey'in hikayesini konu edinecek. Peki, "Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?" İşte, konuya dair bilgiler...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Geçen sene 6. sezon ilk bölümü 2 Ekim tarihinde ekrana gelmişti.

Bu bilgiler ışığında Kuruluş Osman'ın 24 Eylül 2025 ya da 1 Ekim'de başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin net tarih ve fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN YARIN VAR MI?

Kuruluş Osman yeni bölümüyle yarın ATV'de ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni yayın tarihi henüz belli değildir.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu’nun oynayacağını duyurdu.

Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamada “Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!” ifadeleriyle oyuncunun diziye katıldığı netleşmiş oldu.

Kuruluş Osman dizisinin 7.sezonunda kadroya Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız ve Sevinç Kıranlı ve İpek Arkan katıldı.