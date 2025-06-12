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Eray Can Özkenar kimdir, nereli? Twitch ve Kick yayıncısı Eray Can Özkenar'ın suçu ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eray Can Özkenar kimdir, nereli? Twitch ve Kick yayıncısı Eray Can Özkenar&#039;ın suçu ne?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eray Can Özkenar, Türkiye'nin ünlü Twich yayıncılardan biri olarak bilinmektedir. Özkenar, aynı zamanda YouTube'daki içerikleriyle de biliniyor. Son zamanlarda ise Kick yayınlarıyla gündeme gelmişti. Yaptığı işlerler sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Eray Can Özkenar'ın hayatı merak konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen Eray Can Özkenar, gözaltına alındı.

Eray Can Özkenar kimdir, nereli? Twitch ve Kick yayıncısı Eray Can Özkenar'ın suçu ne? - 1. Resim

TWİTCH VE KİCK YAYINCISI ERAY CAN ÖZKENAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2001 yılında doğan Eray Can Özkenar, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.  Türkiye'de doğup büyüyen Özkenar'ın nereli olduğuna ilişkin detaylı bilgi yoktur.

Eray Can Özkenar hem Twitch yayıncısı hem de sosyal medya fenomenidir. Kendine Müzisyen ekibi (Erik Dalı) ve BBL bünyesinde yer almıştır.

 2017 yılında Twitch ve YouTube'da tanınırlığını arttırmıştır. Özkenar, özellikle GTA 5, Counter Strike 2, Valorant, Feign, Among Us, Gang beast gibi oyunlarla bilinmektedir.

Eray Can Özkenar kimdir, nereli? Twitch ve Kick yayıncısı Eray Can Özkenar'ın suçu ne? - 2. Resim

Eray Can Özkenar, 12 Haziran 2025 Perşembe günü gözaltına alındı.

Eray Can Özkenar'ın da içlerinde yer aldığı Twitch, YouTube, TikTok yayıncılarına yapılan operasyonda,a yayıncıların, yayınları esnasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, kumarı teşvik ettiği iddia edildi. Bu nedenle gözaltına alınan fenomenler arasında Eray Can Özkenar da bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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