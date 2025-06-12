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Key Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Key Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı, yüksek takipçili fenomenlerin Twich, Youtube, Instagram ve Tiktok yayınlarına inceme başlattı. Buna göre, yayıncıların Key-Drop adlı site üzerinden sanal kasa açar bu yolda haksız kazanç sağladığı ve kumara teşvik ettiği tespit edildi. Kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında sosyal medya fenomenlerininde bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Peki, Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri kimler? İşte tüm ayrıntılar..

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye kapsamında Twich, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayın yaparak yüksek takipçi fenomenlerin yayınları takibe alındı. 

Yapılan değerlendirmeye göre Key Drop isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

İçinde sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. 5'inin yurt dışında, 2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan 7 şüphelinin ise arandığı bilgisi verildi.

Key-Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonu - 1. Resim

KEY DROP OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

12 Haziran 2025 Perşembe günü gündüz saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 11 kişinin gözaltına alındığı ve 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan diğer 7 şüphelinin ise arandığı bilgisi paylaşıldı. .Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şu an için hangi sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığı bilinmemektedir. İlerleyen saatlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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