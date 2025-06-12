Son zamanlarda BTK'nın erişim engeli kararıyla gündeme gelen Key-Drop, CS:GO (Counter-Strike:Global Offensive) oyuncular arasında oldukça popüler olan bir online platformdur. Peki, Key-Drop nedir? Key-Drop'a erişim engeli mi getirildi? İşte tüm ayrıntılar...

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerinin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarını inceleme altına alındı. Buna göre, yayıncıların Key Drop adlı site üzerinden sanal kasa açarak bu eşyaları reel paraya çevirdiği, böylece haksız kazanç sağladıkları ve kumara teşvik ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine Key-Drop nedir?, Key-Drop'a erişim engeli mi getirildi? soruları arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

KEY-DROP NEDİR?

Key-Drop, CS:GO (Counter-Strike:Global Offensive) oyuncuları arasında popüler olan bir platform olarak bilinmektedir. Bu sitede oyuncuların oyun için eşyalarını (skinlerini) kullanarak birçok oyun oynanılabildiği ya da ödüller kazanılabilir.

Ayrıca Key-Drop'ta oyuncuların ücret karşılığında sanal kasalar açabileceği, kasa savaşları yapabildiği ve skinleri yükseltebildiği birçok özellik yer almaktadır. Kullanıcılar bu platforma girdiklerinde değerli oyuncu içi eşya kazanma ihtimali bulunmaktadır. Key-drop çocukları kumara alıştırdığı gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı.

KEY-DROP'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), CS:GO oyuncuları arasında yaygın olarak kullanılan Key-Drop adı verilen kumar platformuna erişim engeli getirdi. Ancak bu karar kısa süre içinde kaldırıldı.

BTK'ın internet sitesi sorgu sayfasında yer alan bilgilere göre, site 490.05.51.2023.-307865 sayılı karar ile erişime kapatıldı. Ancak neden erişim engeli getirildiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ardından alınan karar kısa süre içinde geri çekildi ve Key-Drop yeniden erişilebilir hale geldi.