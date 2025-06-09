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Oyunlarda ‘tatlı’ tuzak! Hediye sandıkları kumar bağımlılığı yapıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyunlarda ‘tatlı’ tuzak! Hediye sandıkları kumar bağımlılığı yapıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanal oyunlardaki hediye sandıkları, kumar bağımlılığına yol açıyor. Uzmanlar “Avrupa yasakladı, bizde serbest” diyor.

ESMA ALTIN -  Sanal oyunlarda sıkça karşımıza çıkan hediye sandıkları, ardında gizli bir tehlikeyi barındırıyor. Bu sandıklar aynı zamanda kumar bağımlılığı yapıyor.

SANDIK=PARA KOMUTU VERİLİYOR

Bu tarz oyunların kumarlaştırılmış oyunlar olarak nitelendirildiğini ifade eden bilişim uzmanı Orhan Toker “Çocuklara çok tatlı geliyor. O sandığın içinden çıkacak şey onu heyecanlandırıyor. ‘Bunu da açayım, şunu da açayım’ derken artık bu bir bağımlılığa dönüşüyor. Oyunda kazanılan paralarla bu sandıkları alabiliyorlar. Ancak ilerleyen seviyelerde hem sandık sayısı azalıyor hem de oyundaki parası buna yetmiyor. Oyun da ‘Sandığı almak istiyorsan, para yatırmalısın’ komutu veriyor. Çocuklar biriktirdikleri harçlıklarını bu oyunlardaki sandıkları satın almak için harcıyor” dedi.

ÇOCUĞU YALANA SEVK EDİYOR

Bu durumun çocukları kumar dışında başka kötü alışkanlıklara da ittiğinin altını çizen Toker “Çocuk bu sandıklardan bekledikleri şeyler çıkmayınca bu sefer dedelerinden, babaanne veya anneannelerinden para istemek için ‘Harçlığım yetmedi’ ya da ‘Okul ihtiyacım var' gibi yalanlar söylemeye başlıyor. Bazı çocuklar da ebeveynlerinden izinsiz cüzdanlarından kredi kartını ya da paralarını alıyor. Yani hırsızlık ve yalan söyleyerek para edinmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE YASAK

İçinde sandık açılışı barındıran oyunların Avrupa Birliği’nde (AB) yasaklandığına dikkat çeken Toker, Türkiye’de de bu tarz oyunların yasaklanması gerektiğine vurgu yaparak şu tavsiyelerde bulundu: Çocuklara ilk 5 yaşa kadar mümkünse hiç ekran göstermemek gerekiyor. Gösteriyorsanız da bilgisayar oyunu oynatmaktan ziyade, zekâ geliştirici uygulamalar olabilir. 13 yaşından sonra da çocuklara eşlik etmeden, özellikle böyle oyunları, eşlik etmeden vermemek lazım.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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