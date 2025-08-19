Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Jrokez'un cezane töreni düzenlendi! Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'a son veda

'Jrokez'un cezane töreni düzenlendi! Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'a son veda

Ankara’da 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ‘Jrokez’ lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (26), memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Eryaman semti Göksü Mahallesi’ndeki Admira sitesinde meydana gelmişti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 12. kattaki evinin balkonundan düşen 'Jrokez' lakabıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran ağır yaralanmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Ancak genç yayıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

'Jrokez'un cezane töreni düzenlendi! Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'a son veda - 1. Resim

Dalgakıran’ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmişti.

'Jrokez'un cezane töreni düzenlendi! Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'a son veda - 2. Resim

'JROKEZ'A SON VEDA

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dalgakıran’ın naaşı memleketi Mersin’e götürüldü. Genç yayıncı için bugün öğle namazına müteakip Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Oğuzhan Dalgakıran'ın naaşını taşıyan tabut, çok sevdiği Fenerbahçe'nin bayrağına sarıldı
Oğuzhan Dalgakıran'ın naaşını taşıyan tabut, çok sevdiği Fenerbahçe'nin bayrağına sarıldı

Törene ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dalgakıran, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Oğuzhan Dalgakıran
Oğuzhan Dalgakıran

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, ‘Jrokez’ lakaplı yayıncının ölüm nedeniyle ilgili başlatılan polis soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

'Jrokez'un cezane töreni düzenlendi! Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'a son veda - 3. Resim

Dün, Oğuzhan Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği sitenin görevlisi Nimettullah Arıkan, olayın ardından yaptığı yapmış ve “Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik” ifadelerini kullanmıştı. Arıkan, "Apartmandan biri kendini attı dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu." diye konuşmuştu.

 

