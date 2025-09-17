Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? Detaylar netleşti!

Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor, başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi kaç taksit yapıyor, yaş ve gelir sınırı var mı, ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi, ikinci el otomobilde geçerli mi? Faizsiz ve kredisiz finansman modeliyle dikkat çeken yeni sistem, ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Faaliyetlerine yeni başlayan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, kamu güvencesi altında uygulamaya alınarak hizmete başladı. Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlara sunulan sistem, faizsiz finansman modeliyle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönem başlattı.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubelerinden yapılabiliyor. Şirket yoğun talebi karşılamak amacıyla mesai saatlerinde güncellemeye giderek hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 arasında hizmet verme kararı aldı.

18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sisteme katılabiliyor.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

Sistem kapsamında konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 aya kadar, taşıt sözleşmeleri için ise 60 aya kadar vade imkanı bulunuyor. Belirlenen süreler toplam sözleşme süresi değil yalnızca finansman süresini kapsıyor. Katılımcılar bütçelerine uygun ödeme planlarını kendileri oluşturabiliyor.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNDE YAŞ VE GELİR SINIRI VAR MI?

Yeni finansman modeline katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Bunun dışında herhangi bir gelir sınırı bulunmuyor.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNDEN EV YA DA İŞ YERİ SAHİPLERİ DE FAYDALANABİLİR Mİ?

Sistem yalnızca ev ya da araç sahibi olmayanlara yönelik değil. Hali hazırda ev, araç veya iş yeri bulunan vatandaşlar da Emlak Katılım Tasarruf Finansman’a dahil olabiliyor.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ İKİNCİ EL OTOMOBİLDE GEÇERLİ Mİ?

Sistem sadece sıfır araçları değil, ikinci el otomobil alımlarını da kapsıyor. Bu sayede de katılımcılar ihtiyaçlarına göre hem sıfır hem de ikinci el araç sahibi olma imkanına kavuşabiliyor.