Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor? Başvuru şartları gündemde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni sistem, Türkiye’nin 81 ilinde faizsiz ev, araç ve iş yeri almayı mümkün kılacak. Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., vatandaşlara bütçelerine uygun ödeme planlarıyla faizsiz finansman desteği sunacak. Peki, Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi ne zaman başlıyor?

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tarafından sunulan tasarruf finansman modeli, faiz ya da kredi yükü olmadan ev, araç veya iş yeri sahibi olma fırsatı sağlıyor. Katılımcılar, bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yaparken belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman Emlak Katılım güvencesiyle karşılanacak.

Sistem içerisinde iki farklı model bulunuyor:

Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli ile teslim tarihi müşteri tarafından belirleniyor.

Çekilişli Tasarruf Finansman Modelinde ise noter huzurunda yapılan çekilişlerle teslim tarihleri belirleniyor.

Her iki modelde de faiz ödemeden, yalnızca anapara üzerinden taksitlerle ödeme yapılıyor.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Murat Kurum’un İstanbul’da düzenlenen programda açıkladığı sistem başvuruları başladı. Vatandaşlar Türkiye’nin 81 ilindeki Emlak Katılım şubelerinden başvuru yaparak sisteme dahil olabiliyor.

Sistemin başlamasıyla birlikte özellikle konut piyasasında yeni bir alternatif oluşturulması bekleniyor. Hem ev almak isteyenler hem de araç ve iş yeri sahibi olmayı düşünenler için kredi ve faiz yükünden uzak bir finansman modelinin önümüzdeki dönemde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN BAŞVURU ŞARTLARI

Sisteme dahil olmak için 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli. Herhangi bir gelir sınırı bulunmazken katılımcılar organizasyon ücreti ödeyerek sisteme dahil olabiliyor.

Başvurular, tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden yapılabilecek. Konut ve iş yeri için 120 ay, araç için 60 ay vadeye kadar esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca sıfır ya da ikinci el araç alımı da sistem kapsamında mümkün olacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapacak, belirlenen tarihte kalan finansman tutarı faizsiz olarak karşılanacaktır. Konut ve iş yerlerinde 120 aya kadar, araç alımlarında ise 60 aya kadar finansman süresi uygulanmaktadır.