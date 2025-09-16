Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi? "Yönetmen Christopher Nolan film çekecek" denmişti!

Türkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi? "Yönetmen Christopher Nolan film çekecek" denmişti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin turizminde yeni bir göz bebeği mi? &quot;Yönetmen Christopher Nolan film çekecek&quot; denmişti!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'nun "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki deniz fenerinin bulunduğu alan turizme kazandırıldı. Aylar önce söz konusu ilçe, dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın bölgede film çekeceğiyle ilgili çıkan haberlerle gündeme gelmişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesinin Kaleyaka Mahallesi’ndeki Çamburnu Vona Feneri’ni turizme kazandırmaya yönelik başlattığı çalışma tamamlandı.

Türkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi?

PERŞEMBE'DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, sahil yolu güzergahında bulunan deniz fenerinin çevresini yeni bir sosyal hayat alanına dönüştürmek amacıyla yürüttükleri çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi?

BÖLGEDE TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Çamburnu Vona Feneri'nin Ordu turizmine yeni bir durak olarak eklendiğini ifade eden Albayrak, "Buraya çevre düzenlemesinin yanı sıra vatandaşların vakit geçirebileceği tesisler ve seyir terası yapıldı. Ayrıca olta balıkçılarının denize rahat ulaşımını sağlayacak yol yapıldı. İnşallah bu bölge hem ilçemizin hem de Ordu'nun turizm potansiyelini artıracak" dedi.

Albayrak, bölgeyi daha güvenli hale getirmek için korkuluk çalışmasının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Ayrıca burada 1700 metrekarelik alanda 678 metrekare sert zemin uygulaması, 500 metrekare yeşil alan düzenlemesi ve 175 metre korkuluk imalatı gerçekleştirdik.

Çalışmalarımız kazı-dolgu çalışmaları, baskı beton, yürüyüş yolları ve engelli rampaları ile devam etti. Duvar, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile projenin alt yapısı ve çevre düzenlemesi sona erdi. Yeni turizm alanımız Ordu'ya hayırlı olsun.

Türkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi?

 CHRİSTOPHER NOLAN'IN YENİ FİLMİ BURADA ÇEKİLECEK

İlçe, dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'in bir bölümünü bölgede çekeceğiyle ilgili haberlerle gündeme gelmişti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yason Yarımadası'nın dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 kilosu 15 kişiye 1 yıl yetiyor! Salep soğanını izinsiz koparana 557 bin TL ceza var - Yaşam2 kilosu 1 yıl yetiyor! İzinsiz koparan ise yandıİzmir'de 185 kiloluk dev orkinos yakalandı! 2,5 saatte tekneye çekildi - Yaşam185 kiloluk dev orkinos! 2,5 saatte yakalandı2400 yıllık sura yaptıkları isyan ettirdi! "Yazarak değil, eylemlerle gösterelim" - Yaşam2400 yıllık sura yaptıkları isyan ettirdi!Yıkım kararı verilen 30 tonluk evini iş makinesiyle taşıdı! - YaşamYıkım kararı verilen evini karadan yürüttüİstanbul'un barajlarında hayati seviyeler! İçme suyu riske girebilir - Yaşamİstanbul'da barajlar alarm veriyor!Türk Japon dostluğunun temeli orada atılmıştı: Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı - YaşamErtuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...