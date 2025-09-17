Kızıl Goncalar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman? Sevilen dizinin son durumu hakkında açıklama geldi!

Kızıl Goncalar bitti mi, final mi yaptı, Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak netlik kazandı. Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı yapım ilk bölümden itibaren izleyenler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

KIZIL GONCALAR BİTTİ Mİ?

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, uzun süredir merak edilen final kararıyla ekranlara veda etti. Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizi, 28 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 46. bölümüyle son buldu.

KIZIL GONCALAR FİNAL Mİ YAPTI?

Dizinin final bölümü, karakterlerin vedalarını ekranlara taşıdı. Zeynep, eğitim için şehri terk etme kararı alırken, Cüneyd kendi yolunu çizdi.

Final yapan Kızıl Goncalar yeni bölümlerle ekranlara geri dönmeyecek.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yapım ekibinden ve kanal tarafından yapılan açıklamalara göre, Kızıl Goncalar için yeni bir sezon planlanmıyor. Dizinin hikayesi 46. bölümle tamamlandığı için yeniden başlaması ya da devam bölümlerinin yayınlanması beklenmiyor.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızıl Goncalar yeni sezon yayınlanmayacak. İzleyiciler, dizinin tüm bölümlerini dijital platformlardan tekrar izleyebilecek.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar, izleyicilerine veda ederek ekran macerasını tamamladı ve artık yeni bölümlerle izleyiciyle buluşmayacak. Final kararı alındığı için Kızıl Goncalar artık TV ekranlarında yok.