Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kim Gitsin bitti mi, neden yok? TRT 1'in yarışma programı final mi yaptı?

Kim Gitsin bitti mi, neden yok? TRT 1'in yarışma programı final mi yaptı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kim Gitsin bitti mi, neden yok? TRT 1&#039;in yarışma programı final mi yaptı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Gitsin'in final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Hafta içi her gün saat 17.45’te ekranlara gelen programın neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Kim Gitsin bitti mi, neden yok? İşte bütün detaylar.

 

TRT 1 ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Gitsin final mi yaptı? Sunuculuğunu Ufuk Özkan’ın üstlendiği program Temmuz 2025’te yayın hayatına başlamıştı. Hafta içi her gün saat 17.45’te izleyiciyle buluşan program bitti mi, artık neden yok?

Kim Gitsin bitti mi, neden yok? TRT 1'in yarışma programı final mi yaptı? - 1. Resim

KİM GİTSİN BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Sunuculuğunu Ufuk Özkan’ın üstlendiği yarışma programı Kim Gitsin, Eylül 2025'te final yaparak ekranlara veda etti. 5 yarışmacı ve 5 etap üzerinden izleyicilerine heyecan dolu anlar sunan yarışma programı artık yayınlanmayacak.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da doğdu. 12 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşen Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteri ile ekran yüzü haline gelen Ufuk Özkan, 2005'te dünya evine girdiği Nazan Güneş’ten 2022 yılında boşandı. Özkan'ın Eren adında bir oğlu olduğu biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Haftada 4 gün çalışma mı geliyor?Merkez Bankası'nı beklemeden faizleri indirdiler! 100 bin liranın 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? NBA 2025-2026 sezonu takvimi belli oldu! - HaberlerNBA ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? NBA 2025-2026 sezonu takvimi belli oldu!Çiçero filmi nerede çekildi, konusu ne? - HaberlerÇiçero filmi nerede çekildi, konusu ne?Finlandiya-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yarı final öncesi nefesler kesildi - HaberlerFinlandiya-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yarı final öncesi nefesler kesildiAşkı Memnu neden yok? Hafta içi yayınlanıyordu - HaberlerAşkı Memnu neden yok? Hafta içi yayınlanıyorduTarih belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? - HaberlerTarih belli oldu! Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi - HaberlerOkullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...