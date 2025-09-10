Kim Gitsin bitti mi, neden yok? TRT 1'in yarışma programı final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Gitsin final mi yaptı? Sunuculuğunu Ufuk Özkan’ın üstlendiği program Temmuz 2025’te yayın hayatına başlamıştı. Hafta içi her gün saat 17.45’te izleyiciyle buluşan program bitti mi, artık neden yok?

KİM GİTSİN BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Sunuculuğunu Ufuk Özkan’ın üstlendiği yarışma programı Kim Gitsin, Eylül 2025'te final yaparak ekranlara veda etti. 5 yarışmacı ve 5 etap üzerinden izleyicilerine heyecan dolu anlar sunan yarışma programı artık yayınlanmayacak.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da doğdu. 12 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşen Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteri ile ekran yüzü haline gelen Ufuk Özkan, 2005'te dünya evine girdiği Nazan Güneş’ten 2022 yılında boşandı. Özkan'ın Eren adında bir oğlu olduğu biliniyor.