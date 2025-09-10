Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi heyecanı başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı nefesleri kesecek. Her iki takım karşılaşma öncesinde hazırlıklarını bütün hızıyla sürdürürken, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında derbi heyecanı başlıyor. Ligin en çekişmeli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli takımın bordo-mavilileri Kadıköy'de ağırlayacağı mücadele öncesinde futbolseverler, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularını araştırıyor.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in en heyecanlı derbilerinden Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın 14 Eylül 2025 Pazar akşamı oynanacağını duyurdu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi mücadelesinde ilk düdük saat 20.00’de çalacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbi mücadelesinin yayın bilgileri açıklandı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Derbi mücadelesi hem televizyon ekranlarından hem de beIN Sports uygulaması veya resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi, beIN Sports şifreli yayınında futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma şifresiz olarak ulusal kanallarda yayınlanmayacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Resmi platformlar dışında paylaşılan korsan yayın linkleri ise güvenlik riski taşıyor.

