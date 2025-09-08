Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye geri sayım başladı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, taraftarların ilgisini çekiyor. 'Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak' ve bilet fiyatları araştırılıyor.

Süper Lig'in en çekişmeli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. 

Taraftarlar, stadyumda yerlerini almak için bilet satış takvimini ve fiyat aralıklarını araştırıyor. 

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri, maç tarihinden yaklaşık 3-4 gün önce satışa çıkması bekleniyor. Ancak biletlerin ne zaman satışa çıkacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. 

Genellikle Yüksek Divan Kurulu ve Kongre üyelerine ilk etapta satış başlıyor. Ardından Fenercell ve Fenerbahçe Kart sahipleri için erişim sağlanıyor. Genel satış ise ertesi gün devreye giriyor. 14 Eylül'de oynanacak maç biletlerinin 10 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? - 1. Resim

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Trabzonspor maç bilet fiyatları henüz belli olmadı. Öte yandan tribün kategorilerine göre 950 TL'den başlayıp 6 bin 200 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Ancak kesin miktar, biletler satışa çıktığında belli olacak. Fenerbahçe'nin sahasındaki son Süper Lig maçı, Kocaelispor'la olan mücadelenin bilet fiyatları şu şekildeydi:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

