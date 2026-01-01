2025, Türkiye’de sağlık alanında hem büyük yatırımların yapıldığı hem de vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. İşte sağlıkta öne çıkan başlıca gelişmeler…

ZİYNETİ KOCABIYIK - 2025 Yılı Yatırım Programı’nda sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak maksadıyla sağlık sektörüne yüzde 9,6 pay ayrıldı. Bu çerçevede altyapı yatırımı için yaklaşık 99,6 milyar liralık kaynak sağlandı.

İSTANBUL’A DEV YATIRIM

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’daki sağlık projeleri tamamlandığında 335 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştireceğini açıkladı; özellikle Sancaktepe Şehir Hastanesi gibi büyük merkezler dikkat çekiyor.

353 İLAÇ GERİ ÖDEMEDE

2025 yılında çok sayıda hastayı ve hasta yakınını ilgilendiren önemli sağlık düzenlemeleri hayata geçirildi. Yıl içinde farklı zamanlarda olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu, 353 yeni ilacı geri ödeme kapsamına aldı. Bu ilaçların 50 tanesi farklı tür kanserlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar oldu. 2025 itibarıyla SGK’nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 700’ü geçti.

YAPAY ZEKÂ PROJELERİ

Sağlık sisteminin dijital dönüşümü kapsamında yapay zekâ destekli teşhis, tedavi ve görüntüleme sistemleri gibi projelerle sağlık hizmetlerinde teknoloji odaklı yenilikler olarak hayata geçirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıkladığı Akıllı Bileklik Projesi, teknoloji ve sağlık entegrasyonunda yılın en dikkat çeken yeniliği oldu. Özellikle kimliksiz veya bilinci kapalı hastaların takibi için devreye alınan bu sistemle, vaka müdahale süreçlerinin saniyeler bazında hızlandırılması hedeflendi.

Türkiye 2025'te sağlıkta vites yükseltti! Yapay zeka dönemi başladı, akıllı sistemler hayata girdi

AMBULANS SAYISI ARTTI

2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin ambulans sayısı 6 bin 308’e ulaşarak tarihî bir rekor kırdı. Acil filosunun içinde 228 kar paletli ambulans, 50 yenidoğan ambulans, yoğun trafik için 55 motosikletli ekip, 93 yoğun bakım, obez ve 62 adet dört sedyeli ambulans hizmet veriyor. Ayrıca 6 deniz ve 17 hava ambulansıyla da havada ve denizde hasta taşınıyor. Bu filoya 2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve millî GÖKBEY helikopter ambulanslarının katılması bekleniyor.

2 MİLYON YABANCI HASTA

Sağlık turizmi alanında da yatırımlar artırıldı ve 2025’te 2 milyon yabancı hastaya hizmet sunularak yaklaşık 12 milyar dolarlık gelir hedefi kondu.

YERLİ RÖNTGEN CİHAZI

Aselsan tarafından üretilen yerli ve millî röntgen cihazları hastanelerde kullanılmaya başladı. Ayrıca kalp krizinden ani ölümlerin azaltılması maksadıyla başlatılan acil yardım projesi doğrultusunda yine Aselsan’ın ürettiği akıllı şok cihazları halkın yoğun yoğun olarak bulunduğu mekânlara yerleştirilmeye başladı.

“DOĞRUDAN SEVK” SİSTEMİ

2025’in en büyük yeniliği, aile hekimlerinin hastanelerdeki uzman doktorlar için randevu oluşturabilme yetkisine sahip olması oldu. Vatandaş randevu bulamadığında aile hekimine giderek, hekimin uygun görmesi durumunda doğrudan uzman doktora yönlendirilebildi.

RANDEVU SIKINTISI YÜZDE 90 AZALDI

2024 başında 4 milyonun üzerinde olan randevu bekleyen hasta sayısı, 2025 sonunda 300 binlerin altına düştü. 81 şehrin tamamında, 79 branşın 72’sinde artık aynı güne randevu alınabilir hâle gelindi. Mobil Uygulama Önceliği: MHRS ve e-Nabız uygulamaları üzerinden randevu alımına teşvik artırıldı; yaşlı ve kanser hastaları ise “onaylı randevu” sisteminden muaf tutularak erişimleri kolaylaştırıldı.

YENİ HASTANELER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yıl boyunca yeni hastanelerin açılış törenini birlikte yaptı. Yapımı süren fotoğrafta, bitmiş hâlini gördüğünüz Mardin Şehir Hastanesinin yüzde 78’lik bölümü tamamlandı. Hastane hizmete açıldığında sağlık turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

ŞEHİR HASTANELERİNİN SAYISI 27 OLDU

2025’te modern sağlık hizmetlerini bölgesel seviyede güçlendiren Şanlıurfa, Aydın, Ordu ve Samsun gibi şehirlerde dört yeni şehir hastanesi tamamlanarak hizmete açıldı. Türkiye’de Aralık 2025 tarihi itibarıyla hizmet veren şehir hastanesi sayısı 27’ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık sisteminin bel kemiği olarak görülen bu hastanelerin sayısının önümüzdeki dönemde planlanan 13 yeni proje ile daha da artırılacağı müjdesini verdi.

