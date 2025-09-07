TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, şifreli mi?
TRT 1 canlı voleybol maçı izleme ekranı araştırılıyor. Voleybol Dünya Şampiyonası Final maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. "TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır?" sorularına cevap aranıyor.
Türkiye İtalya voleybol maçı, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15:30’da başlayarak nefes kesen bir finale sahne oluyor.
Türkiye ile İtalya, Dünya Şampiyonası voleybol finalinde karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen voleybol TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu ayarı bilgilerini sorgulatıyor. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri...
TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
TRT üç sezondur Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısıdır. Ancak bazı zamanlarda maçları şifresiz olarak izleyebilmek için güncelleme yapılmasına ihtiyaç vardır.
TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
