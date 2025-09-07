TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, şifreli mi?

Türkiye İtalya voleybol maçı, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15:30’da başlayarak nefes kesen bir finale sahne oluyor.

Türkiye ile İtalya, Dünya Şampiyonası voleybol finalinde karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen voleybol TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu ayarı bilgilerini sorgulatıyor. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri...

TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

TRT üç sezondur Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayıncısıdır. Ancak bazı zamanlarda maçları şifresiz olarak izleyebilmek için güncelleme yapılmasına ihtiyaç vardır.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ