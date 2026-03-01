İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’da 40 günlük ulusal yas kararı alındı. İran’ın yas kararı sonrasında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda da bayrak yarıya indirildi.

İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı ortak saldırı sonrasında İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmiş, İran devlet televizyonu "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı” açıklamasını yapmıştı.

ABD ve İsrail saldırıları devam ederken, Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi. Yas kararının ardından İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda ise bayrak yarıya indirildi.

NELER OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken 28 Şubat günü İsrail ve ABD İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

24 EYALET HEDEF ALINDI

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

700'DEN FAZLA YARALI

İran, Bahreyn'in başkenti Manama'daki bazı bina ve hedeflere saldırı düzenledi. İran insansız hava araçlarıyla hedef alınan bir binada yangın çıktı. İran Kızılayı saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'daki ilkokulda ölen çocukların sayısı 85'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu belirterek, “Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." dedi.

ABD'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI

ABD hükümeti, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından tüm dünyadaki vatandaşlarına "dikkatli olmaları" çağrısında bulundu. Paylaşımda, "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından, tüm dünyadaki özellikle de Orta Doğu'daki Amerikalılar, en yakın ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu tarafından yayımlanan son güvenlik uyarılarını takip etmelidir." ifadesine yer verildi.

HAMANEY ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bazı ticari gemilerin U dönüşüne geçtiği görüldü. ABD Başkanı Trump, İran lideri Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

