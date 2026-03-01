ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine, saldırıların etkili olduğunu ve bunun diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu. İran'ın ağır bir darbe aldığını vurgulayan Trump, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülke genelinde yas ilan edildi. Ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara çıktı.

"BİR GÜN ÖNCESİNE GÖRE DAHA KOLAY"

Trump ise İran'a düzenlenen ortak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. CBS News'e telefonla demeç veren ABD Başkanı, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine , "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİ DEVRALABİLECEK İYİ ADAYLAR VAR"

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi. Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi. İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD VE İSRAİL'iN ORTAK SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

