İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığını iddia etti. İran'dan Hürmüz Boğazı'nın kapandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi nedir?



Dünyanın en hayati petrol sevkiyat yolu olan Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddia edildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattığına yönelik iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmazken, bazı ticari gemilerin U dönüşüne geçtiği görüldü. Dünyada ham petrolün yaklaşık beşte biri, en dar noktası sadece 40 km genişliğinde olan bu kanal üzerinden taşınıyor. Boğaz'ın kapatılmasının olası etkileri sık sık gündeme geliyordu.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE? Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ile Basra Körfezi'ni birbirine bağlayan boğazdır. Boğazın kuzey kıyısında İran, güney kıyısında ise Umman toprakları bulunur. Genişliği 33 ila 95 kilometre kadardır. Qeshm, Hürmüz ve Hengam adalarını içerir ve özellikle Basra Körfezi'ndeki çeşitli limanlardan toplanan petrol, tankerler aracılığıyla bu su yolunu kullanarak dünyaya taşındığı için büyük stratejik ve ekonomik öneme sahiptir.



HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor. Hürmüz Boğazı’nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.

