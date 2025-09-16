Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı!

310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/ Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı/ Anadolu Ajansı

Nazilli'nin sevilen esnaflarından biri olan Barış Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 310 kilogram ağırlığındaki Yıldırım'ın cenazesi, binanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan  310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım, sabah saatlerinde Aydın'daki evinde fenalaştı. Durumu ciddileşen Yıldırım kalp krizi geçirdi. Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle dışarıya çıkarıldı.

310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı! - 1. Resim

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. Yıldırım’ın ani ölümü sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli’de toprağa verileceği öğrenildi.

310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı! - 2. Resim

CENAZE MERDİVENLERDEN İNDİRİLEMEDİ 

Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak'taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı! - 3. Resim

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/ Anadolu Ajansı

Dükkanda bulunan cesetlerle ilgili sır perdesi aralandı! Önce öldürmüş, sonra intihar etmişTekirdağ'da evlat dehşeti! Yaka paça tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da benzinlikte ilginç görüntüler! Kayan otomobili eliyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada - YaşamKayan otomobili eliyle durdurmaya çalıştı! İlginç anlar kameradaKafası demir korkuluğa sıkışan Yüsra'dan iyi haber! İmdadına itfaiye yetişti - YaşamKafası demir korkuluğa sıkışan Yüsra'dan iyi haber!İç göç istatistikleri açıklandı! İstanbul yine zirvede - Yaşamİç göç istatistikleri açıklandı! İstanbul yine zirvedeTürkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi? "Yönetmen Christopher Nolan film çekecek" denmişti! - YaşamTürkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi?2 kilosu 15 kişiye 1 yıl yetiyor! Salep soğanını izinsiz koparana 557 bin TL ceza var - Yaşam2 kilosu 1 yıl yetiyor! İzinsiz koparan ise yandıİzmir'de 185 kiloluk dev orkinos yakalandı! 2,5 saatte tekneye çekildi - Yaşam185 kiloluk dev orkinos! 2,5 saatte yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...