310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı!
Nazilli'nin sevilen esnaflarından biri olan Barış Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 310 kilogram ağırlığındaki Yıldırım'ın cenazesi, binanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.
Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım, sabah saatlerinde Aydın'daki evinde fenalaştı. Durumu ciddileşen Yıldırım kalp krizi geçirdi. Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle dışarıya çıkarıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. Yıldırım’ın ani ölümü sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli’de toprağa verileceği öğrenildi.
CENAZE MERDİVENLERDEN İNDİRİLEMEDİ
Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak'taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.
Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.