Tek şut çekilmeyen maç için flaş karar! Başkan ve futbolcular aylar sonra PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu, "şike" iddiaları üzerine Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlatmıştı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 16 ay önce oynanan mücadele hakkında karar açıklandı.

55 KİŞİ PFDK'DA

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un karşı karşıya geldiği 28 Nisan 2024 tarihli maçta, "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" sebebiyle 55 kişi, PFDK'ya sevk edildi. Söz konusu kişiler arasında Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, 25 futbolcu, bir teknik sorumlu ve 2 masör bulunuyor.

ŞUT YOK, KART YOK

Golsüz sonuçlanan maçta, 90 dakika boyunca 2 takımın da şut çekememesi ve sadece 2 korner atışının kullanılması dikkat çekmişti. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.

Çok konuşulan müsabaka sonrası Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig'de kalmayı garantilemiş; Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü.