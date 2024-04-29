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Eşi benzeri görülmemiş olay! Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü

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Eşi benzeri görülmemiş olay! Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü

Spor Haberleri

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında alenen şike yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şut dahi çekilmeyen karşılaşma sonrası Zonguldak Kömürspor küme düşerken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bir paylaşım yaparak, konunun takipçisi olacağını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele den Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK’yı konuk etti. Kümeyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Kömürspor 3-2 kazandı kazanmasına fakat Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı golsüz beraberlikle sona erdiği için küme düştü.

Ancak Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında istatistikler görenleri şaşkına çevirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup bir açıklama paylaştı.

Eşi benzeri görülmemiş olay! Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü - 1. Resim

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır

Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür.

Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor!

Konunun takipçisi olacağım!"

Eşi benzeri görülmemiş olay! Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü - 2. Resim

Eğer bu karşılaşmada Nazilli Belediyespor mağlup olsaydı, Zonguldak temsilcisi kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyacaktı.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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