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Arda Güler’den olay itiraf! Real Madrid'in yıldızı Galatasaraylıymış

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Arda Güler’den olay itiraf! Real Madrid&#039;in yıldızı Galatasaraylıymış

Spor Haberleri

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler, yaptığı itirafla gündem oldu. Genç oyuncu, takımdaki Galatasaraylı ismi ilk defa açıkladı.

Real Madrid’in Türk futbolcusu Arda Güler, gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Kafa Sports’a konuşan Güler, David Alaba’nın Galatasaray’ı tuttuğunu söyledi. 

Kendisiyle iyi anlaştığını aktaran Arda, Arda Güler: "Alaba, Avusturya'da Türklerin fazla olduğu bir semtte büyümüş ve Galatasaraylıymış. Benimle sürekli şakalaşıyor 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım' diye.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon La Liga'da 2 gol atan Arda Güler, son oynanan Real Sociedad maçında takımına 3 puanı getiren isim olmuştu.

Yeni sezonda da takımda kalması beklenen yıldız oyuncu ile Milan'ın ilgilendiği ama Carlo Ancelotti'nin ayrılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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