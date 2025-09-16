Göz muayenesine gitmişti: Kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı! ''Bu bir mucize''

İngiltere’de baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşayan Norma Booth, bu durumun görme sorunlarından kaynaklandığını düşünerek göz doktoruna gitti.

TANSİYONU ÇOK YÜKSEK ÇIKTI

Muayene sırasında yeni bir NHS denemesi kapsamında kadına kan basıncı ölçümü teklif edildi. Yapılan ölçümde Norma’nın tansiyonunun çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Vakit kaybetmeden harekete geçen göz doktoru, kadının aile hekimiyle iletişime geçti. Norma acil bir şekilde hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu kadının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

''BU BİR MUCİZE''

Stockport kentinde yaşayan Norma, olayın ardından, "Bu bir mucize. Kesinlikle hayat kurtarıcı." ifadelerinde bulundu. Tansiyon ölçtürmenin gerekli olduğunu savunan kadın, Bu, vücudunuzda neyin yanlış olduğunu söylüyor." dedi.

Muayeneyi gerçekleştiren optisyen Gohar Majid, "Norma her zaman tansiyonunun düşük olduğunu düşünüyordu ve bu yüzden ölçtürmeyi gerekli bulmamıştı. Ancak son testinden bu yana bir yıldan fazla geçmişti. Vakit varken ölçüm yaptık ve beklediğimizden çok daha yüksek çıktı." ifadelerinde bulundu.

55 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.