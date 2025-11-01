ABD'de tüyler ürperten olay! Çölde 315 insan külü bulundu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de Las Vegas yakınlarındaki çöl bölgesinde kan donduran bir manzara ortaya çıktı. Bölgede, kremasyonla elde edilmiş 315 insan külü bulunmasının ardından yetkililer soruşturma başlattı. Yetkililer, kalıntıların bir cenaze evi yasa dışı şekilde federal araziye bırakılmış olabileceğini değerlendiriliyor.

New York Post'tan edinilen bilgilere göreABD'de Las Vegas yakınlarındaki çöl bölgesinde insan küllerinden oluşan yığınlar bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Searchlight adlı kırsal kasaba yakınlarında bir şahıs, toprak bir yolun çevresinde yaklaşık 70 şüpheli kül yığını fark ederek yetkililere ihbarda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda yığınların kremasyon yoluyla elde edilmiş insan kalıntılarından oluştuğu tespit edildi.

NEVADA ÇÖLÜNDE 315 İNSAN KALINTISI

Bunun üzerine bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

İkinci bir noktada da benzer kül yığınları bulundu ve iki alanda tespit edilen toplam yığın sayısının 315’e ulaştığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten kaynaklar, söz konusu kalıntıların muhtemelen bir cenaze evi işletmesi tarafından bırakıldığını değerlendiriyor. Nevada yasaları bireylerin kamu arazilerinde insan küllerini serbestçe dağıtmasına izin veriyor.

Ancak ABD Federal Arazi Yönetimi Bürosu (Bureau of Land Management) kurallarına göre, işletmelerin ticari ölçekte federal arazilere kremasyon kalıntısı dökmesi yasak.

Kalıntıların bulunduğu çöl alanının da federal otorite tarafından yönetilen arazilerden biri olduğu ifade edildi.

Palm Mortuaries and Cemeteries Başkanı Celena DiLullo, 8 News Now kanalına yaptığı açıklamada, "Hepimiz büyük bir üzüntü duyduk. Bu insanların buraya bırakılmasının kendi istekleri olup olmadığını bilemiyoruz. Eğer bu, onların hatırlanmak istedikleri bir yol değilse, onlara uygun bir yer sağlamak isteriz" dedi.

Kurum, yetkililerle iş birliği yaparak kalıntıların saygılı bir şekilde toplanmasını sağladı. Çarşamba günü itibarıyla 315 kül yığınının çöl bölgesinden alındığı ve kurumun mezarlıklarından birinde bulunan bir kripte yerleştirildiği bildirildi.

DiLullo, "Bu insanların unutulmaması ve geride bırakılmaması bizim için önemli. Toplumumuz ve mesleğimiz adına bu kişilere ne kadar değer verdiğimizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

