Forbes 2025'in en çok kazanan 'ölü' ünlülerini açıkladı: Michael Jackson’dan Elvis’e servet yağmuru

Ölüm artık servetin sonu değil, yeni bir ekonominin başlangıcı. Forbes’un "En Çok Kazanan Ölü Ünlüler 2025" listesi, ünlülerin miraslarının hâlâ milyonlar kazandırdığını ve ölüm sonrası dünyanın en kârlı sahnesine dönüştüğünü gösteriyor.

Listede Michael Jackson bir kez daha zirvede yer aldı. 2009’daki ölümünden bu yana 3,5 milyar dolar kazandıran miras, son 12 ayda 105 milyon dolarlık yeni gelir elde etti.

Jackson’ın müzik hakları, sahne prodüksiyonları ve Broadway gösterileri hâlâ dünya genelinde milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi besliyor.

TARİHİN EN BÜYÜK MÜZİK ANLAŞMASI

Miras, 1985’te 47,5 milyon dolara satın aldığı ATV müzik kataloğundan Beatles şarkılarına kadar uzanan dev bir arşiv içeriyor. 2016’da bu hakların Sony’ye 750 milyon dolara satılması, 2024’teyse sanatçının kendi kayıtlarının yüzde 50’sinin 600 milyon dolara devredilmesiyle miras yönetimi tarihin en büyük müzik anlaşmalarına imza attı.

Broadway’de sahnelenen MJ: The Musical ve Las Vegas’taki Michael Jackson ONE gösterileri, ölümünden 16 yıl sonra bile Jackson’ın adını sahnede tutuyor.

SANATÇILARIN MİRASLARI YATIRIM ARACI OLDU

Forbes’un listesinde müzik endüstrisi açık ara önde. İlk 13 ismin 10’u müzisyenlerden oluşuyor ve bu sanatçılar birlikte 541 milyon dolar kazanç elde etti. Bu durum, sanatçı miraslarının artık klasik yatırım araçları gibi değerlendirildiğini ve özel sermaye fonları tarafından satın alındığını gösteriyor.

LİSTENİN DİĞER İSİMLERİ

Dr. Seuss, 2025’te 85 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Yazarın kitapları 2024’te 4,8 milyon adet satıldı ve Netflix iş birliğiyle üç yeni dizi üretildi.

Pink Floyd’un kurucu üyeleri Richard Wright ve Syd Barrett, 2024’te grubun müzik kataloğunun Sony Music’e 400 milyon dolara satılmasıyla kişi başı 81 milyon dolar kazanç elde etti.

Hip-hop efsanesi The Notorious B.I.G., ölümünden 28 yıl sonra bile markalaşmış mirasıyla gelir sağlıyor.2025’te kataloğunun yarısının Primary Wave Music’e devredilmesiyle 80 milyon dolar kazançla beşinci sırada yer aldı.

Miles Davis, 100. doğum yılı yaklaşırken 21 milyon dolarlık gelirle listeye girdi. Mirasının yüzde 90’ı Reservoir Media tarafından satın alındı; New York Lincoln Center gibi salonlarda anma konserleri düzenleniyor.

KÜLT MARKALARDAN PARA YAĞIYOR

Müzik dışı kategorilerde, markalarıyla kazanmaya devam eden efsaneler dikkat çekti. Elvis Presley, 17 milyon dolarlık gelirle yedinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Graceland malikanesini satmaya yönelik dolandırıcılık girişimi engellenirken, mülk torunu Riley Keough yönetimindeki mirasın elinde kaldı.

Jimmy Buffett, ölümünden sonra bile ticari bir imparatorluk olarak yaşamaya devam ediyor. Margaritaville markası restoranlardan kruvaziyerlere, giyimden tatil köylerine kadar uzanıyor. Buffett’ın mirası, 14 milyon dolarlık gelirle sekizinci sırada yer aldı.

Bob Marley, 13 milyon dolarlık gelirle dokuzuncu sırada. Las Vegas’taki Bob Marley Hope Road gösterisi haftada 29 performans sahneliyor. Reggae ikonunun mirası, 2018’de yayın haklarının bir kısmını Primary Wave’e satmıştı. Bugün kahve, kozmetik, tekstil ve hatta esrar ürünleriyle gelir sağlıyor.

John Lennon, 12 milyon dolarlık kazançla onuncu sırada. HBO’nun yeni belgeseli, Lennon’un 1972’de Yoko Ono’yla verdiği yardım konserini konu alacak. Beatles kataloğu Sony’nin elinde olsa da Lennon’un imaj hakları hâlâ Yoko Ono tarafından yönetiliyor.

Prince, vasiyetsiz ölümü nedeniyle 156 milyon dolarlık servetinin miras davalarıyla anılıyor. Netflix için çekilen dokuz saatlik belgesel hâlâ yayımlanmadı. Buna rağmen 11 milyon dolarlık gelirle listede yer aldı.

Arnold Palmer’ın imzasını taşıyan buzlu çay–limonata karışımı her yıl 200 milyon dolar satış yapıyor. 11 milyon dolar kazançla 12. sırada yer alan Palmer ailesi, Florida’daki Bay Hill Club ve Pennsylvania’daki Latrobe Country Club’ın da sahibi.

KOBE BRYANT'TAN YADİGAR 'BLACK MAMBA'

Kobe Bryant’ın Nike iş birliğiyle üretilen ayakkabıları, ölümünden beş yıl sonra bile satış rekorları kırıyor. Şirket, 2025 boyunca “Black Mamba” markası altında 12 yeni ürün çıkarmayı planlıyor. Bryant, 10 milyon dolarlık gelirle listenin son sırasında yer aldı.

13 ÜNLÜNÜN KAZANCI 1 YILDA 541 MİLYON DOLAR

Forbes’a göre, bu 13 ünlünün toplam kazancı son 12 ayda 541 milyon dolar oldu. Müzik hakları, isim ve imaj lisansları, Broadway prodüksiyonları ve tüketim markaları artık sadece nostaljik birer anı değil; milyar dolarlık birer yatırım aracına dönüşmüş durumda.

Forbes’un “Dollars From Heaven” grafiği, son 25 yılda ölen ünlülerin yıllık kazançlarını gösteriyor. 2001’den bu yana 25 listenin tamamında yer alan Elvis Presley, uzun süre zirvede kaldı. Ancak 2010’dan itibaren tablo kökten değişti: Michael Jackson, ölümünden bir yıl sonra 350 milyon dolarlık gelirle rekor kırdı ve listede yeni bir dönemi başlattı.

Jackson’ın mirası, 2016’da 825 milyon dolar kazançla tarihin en yüksek yıllık ölüm sonrası gelirine ulaştı. 2020’de 516 milyon dolar, 2024’te 600 milyon dolar, 2025’te ise 105 milyon dolar gelirle zirvedeki yerini korudu.

Grafik, ölüm sonrası kazançların artık kalıcı bir “ikinci ekonomi”ye dönüştüğünü açık biçimde ortaya koyuyor. 25 yılın 18’inde ilk sırada yer alan Jackson, Forbes tarihinin en kazançlı “ölü ünlüsü” olmayı sürdürüyor.