Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brokoli ve yoğurdu birlikte yemek kanseri önlüyor. Peki brokolinin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir, kansere iyi gelir mi? Kışın en çok tükettiğimiz sebzelerden bir tanesi brokoli. Haşlaması, köftesi, salatası... her şekilde tüketilen besinler arasında. Brokolinin faydaları yanında brokoli yemenin püf noktası da açıklandı. Brokoli ve yoğurdu birlikte yemek bağırsak kanserini önlüyor hatta tedavi ediyor. Brokoli, kanserle mücadele eden sülforan maddesini içeriyor. Yoğurt ise içerdiği probiyotikler ile mide ve bağırsaktaki bakterileri önlemeye yardımcı oluyor. İşte brokolinin faydaları

BROKOLİNİN FAYDALARI NELER?

Araştırmalara göre, brokoli ve yoğurdu birlikte tüketmek kanseri önlemede ve tümörlerin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra kalan hücrelerden kurtulmak için kullanılabilecek en iyi tedavi yöntemidir.

Uluslararası yapılan bir araştırmaya göre, düşük maliyetli bu besinler ile zararlı bakterilerden kurtulmak mümkün. Yoğurt bağırsak kanseri hücrelerinin yüzeyine yapışarak probiyotik hale gelir. Brokolide bulunan anti kanser maddelerini hücrelere enzim olarak salgılar. Sonuç olarak yoğurt ve brokoli kombinasyonu tümörlerin %75'ini yakalayarak kanseri tedavi eder.

Brokoli ve yoğurt karışımı göğüs ve mide kanseri gibi diğer kanser türlerinden kaynaklanan hücreleri de yok eder

Uzmanlara göre bağırsak hastalıklarının genellikle yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük besinler tüketilmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Obezite, kırmızı et, alkol, tütün kullanımı ve fiziksel egzersiz eksikliği de kolon kanseri riskinde artış gösterir. Bağırsaklardaki bakterilerden kurtulmak için günde ufak bir porsiyon brokoli ve yoğurt tüketebilirsiniz.

(Milliyet)