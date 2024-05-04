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5 yıl sonra kalbinin normal sesini duydu! ‘Kendimi iyi hissediyorum’

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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5 yıl sonra kalbinin normal sesini duydu! ‘Kendimi iyi hissediyorum’

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

5 yıldır kalbinde şiddetli çarpıntı şikayetine sahip 84 yaşındaki Serap Arak, yapılan ‘3 boyutlu ablasyon’ işlemi ile sağlığına kavuştu. Serap Arak, “Kalbimin sesi artık normale döndü. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Kalp ritim bozukluğu ve şiddetli çarpıntı şikayeti olan 84 yaşındaki Serap Arak Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğduş ve ekibi tarafından yapılan müdahale ile sağlığına kavuştu. Serap Arak’ın, 3 boyutlu haritalama yöntemi ablasyon işlemi ile kalp ritmi düzenlendi ve çarpıntı şikayeti sona erdi.

“KALP RİTİM BOZUKLUĞU VARDI, ÇARPINTI ŞİKAYETİ SONA ERDİ”

Dr. Mustafa Doğduş, “Serap Hanım’ın yaklaşık 5 yıldır çarpıntı şikayeti vardı. Çarpıntı şikayetlerinin artması sonucunda, merkezimize başvurdu. 5 yıl önce kendisine kalp ritim bozukluğu tanısı konmuştu. Serap Hanım’da iki farklı kalp ritim bozukluğu vardı. Bu iki tip bozukluk kalp yetmezliğini tetikleyebilirdi. Yoğun ilaç almak zorunda kaldı. Şikayetleri artmaya başlayınca, 3 boyutlu haritalama yöntemi ile ablasyon işlemi yapmaya karar verdik. Ablasyon işlemi, kateter adını verdiğimiz ince esnek kablo şeklinde malzemeler ile kalp içerisinde aritmiye neden olan hedefin bulunup yakılması işlemidir. Bu işlem sonrası hastamızın kalp ritmi düzeldi, çarpıntı şikayeti sona erdi. Şu an kendisini gayet iyi hissediyor” ifadelerini kullandı.

5 yıl sonra kalbinin normal sesini duydu! ‘Kendimi iyi hissediyorum’ - 1. Resim

“KALBİMİN NORMAL SESİNİ 5 YIL SONUNDA DUYDUM”

5 yılın sonunda kalbinin normal attığını hissettiğini söyleyen Serap Arak da “Şiddetli çarpıntım vardı. Biraz yol yürüsem nefes darlığı yaşıyordum. Sırt üstü yattığım zaman, kalbim çıkacak gibi hissediyordum. 5 yıldır bu şikayetleri yaşıyordum. İşlem sonrası, şimdi kendimi iyi hissediyorum. Kalbimin normal sesini 5 yıl sonunda duydum” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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