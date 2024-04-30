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Kalp krizi sebebi! Damar tıkanıklığı olanlar bol su içsin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kalp krizi sebebi! Damar tıkanıklığı olanlar bol su içsin

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Damar tıkanıklığı genç yaşlara kadar düştü, üzerinde durulmadığı takdirde kalp krizine kadar gidiyor. Uzmanlar ise uyarıda bulunuyor, günde 2,5 litre su tüketin...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Artık genç yaşlarda da ortaya çıkabilen damar tıkanıklığının tedavi edilmediğinde kalp krizi ile doku ve organ kaybına yol açarak hayatı tehdit ettiğini söyleyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Taşar “Genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, diyabet, stres ve hareketsiz hayat gibi etkenlerle son yıllarda hızla yaygınlaşan bu hastalığın tedavisi kadar, ortaya çıkmasının ve nüksetmesinin önlenmesi de temel hedefimiz olmalıdır” dedi.

GÜNDE 2,5 LİTRE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Damar sağlığını korumak için basit tedbirler alınması gerektiğine işaret den Doç. Dr. Taşar, “Günde iki buçuk litre su tüketmek genel vücut sağlığı gibi damarlarımızın sağlığı açısından da çok önemli. Yeterli sıvı tüketimi dolaşımı düzenler ve damarları korur. Öte yandan yeterli ve sağlıklı uyumak da damarları korur” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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