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Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’da akşam namazı için camiye giden Barış Aşık, namaz sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Nisan tarihinde Isparta’nın Yalvaç ilçesinde akşam namazı için Devlethan Camii’ne giden Barış Aşık, cemaatle birlikte namaza durdu.

İLK MÜDAHALE CAMİDE YAPILDI

Namaz kılarken kalp krizi geçirerek bir anda yere Barış Aşık’a ilk müdahaleyi cemaatte bulunan 2 kişi yaptı. Camii cemaatinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aşık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANBEAN KAMERADA

Barış Aşık’ın kalp krizi geçirdiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Barış Aşık, ayaktayken bir anda yere yığılması ve cemaatte bulunan 2 kişinin namazı bırakarak müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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