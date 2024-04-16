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Camide yattı, İngiltere yalanını ortaya attı: 34 yıllık eşini öldüren şüphelinin dehşet veren planı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Camide yattı, İngiltere yalanını ortaya attı: 34 yıllık eşini öldüren şüphelinin dehşet veren planı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir şahıs 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin, arkadaşlarına eşinin İngiltere'ye gittiğini söylediği ve iki gün camide uyuduğu ortaya çıktı. 

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine harekete geçen ekipler Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde apartmanın 4’üncü katında 68 yaşındaki Türkan A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. evde yakalandı.

'İNGİLTERE'YE GİTTİ' DEMİŞ

Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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