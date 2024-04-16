Yolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Nisan 2024 13:07 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 13:17 - Güncelleme:

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Kayseri'de Bilal Yiğit isimli vatandaş girdiği bunalım sonrası, köyünde ölmek istediği için iki adet akrep yedi. Yolcu otobüsünde fenalaşan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.