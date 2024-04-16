Yolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de Bilal Yiğit isimli vatandaş girdiği bunalım sonrası, köyünde ölmek istediği için iki adet akrep yedi. Yolcu otobüsünde fenalaşan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Hasancık köyünde yaşayan 56 yaşındaki Bilal Yiğit, bunalıma girdi. Yiğit, bunalım sonucu 2 adet akrep yedi.
Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.
HAYATINI KAYBETTİ
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı