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Yolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de Bilal Yiğit isimli vatandaş girdiği bunalım sonrası, köyünde ölmek istediği için iki adet akrep yedi. Yolcu otobüsünde fenalaşan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Hasancık köyünde yaşayan 56 yaşındaki Bilal Yiğit, bunalıma girdi. Yiğit, bunalım sonucu 2 adet akrep yedi. 

Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

Yolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Yolcu otobüsünde feci olay: Bunalıma giren adam, akrep yiyerek intihar etti - 2. Resim

SORUŞTURMA AÇILDI

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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