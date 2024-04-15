Varto'da inekler cinayete sebep oldu! 70 yaşındaki kuzenini kürekle öldürdü

Muş Varto Yıldızlar mezrasında araziye giren inekler yüzünden iki kuzen tartıştı. Kerem Yıldız (50), kendisinden 20 yaş büyük olan kuzeni Ömer Yıldız'ı kürekle dövdü. Yaşlı adam hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.

Muş'un Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında yaşayan amca çocukları Kerem Yıldız (50) ile Ömer Yıldız (70) arasında tartışma çıktı. Kerem Yıldız, kuzenine kürekle saldırdı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaşlı adam, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Olayı gören köylüler, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde Ömer Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Varto Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi işlemleri için Muş Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İNEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

Bu durum sonrası zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıs, kuzeniyle "İneklerin neden arazime girdi?" konusu yüzünden kavga ettiklerini söyledi.