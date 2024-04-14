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Edirne’de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini parka çağırdı, kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’de cani koca boşanmak isteyen eşi Petek Aksak’ı öldürdü. 22 yaşındaki genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verilirken, cinayeti işleyen Berşan Aksak çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen ve 5 ayrı suç kaydı bulunan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne’de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini parka çağırdı, kurşun yağdırdı - 1. Resim

KONUŞMAK İÇİN PARKTA BULUŞTULAR

Korkunç olay, Edirne’nin Atatürk Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta dün saat 13:30 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak, konuşmak için bir parkta buluştu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca Berşan, yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak’ı kurşun yağmuruna tutarak 3 ayrı yerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Edirne’de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini parka çağırdı, kurşun yağdırdı - 2. Resim

GENÇ KADIN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan Petek Aksak için Yeniimaret Mahallesi Bademlik Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Aksak'ın cenazesi helallik alınmak üzere baba evine götürüldü. Yüzlerce kişinin katıldığı helallik alma sırasında Petek'in ailesi ve komşuları ayakta durmakta güçlük çekip gözyaşlarına hakim olamadı. Petek'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Edirne’de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini parka çağırdı, kurşun yağdırdı - 3. Resim

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Cinayetin işlenmesinin ardından yaklaşık 5 dakika içerisinde kullandığı silahla polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan cani koca Berşan Aksak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi. Zanlı Berşan’ın daha öncede işlediği 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli koca Berşan Aksak’ın Edirne Adliyesindeki mahkemesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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