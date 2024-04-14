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Tartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis kadını gözaltına aldı.

Korkunç olay Malatya’da yaşandı. Evde tartışan çiftin kavgası ölümle bitti. Karısı tarafından bıçaklanan adam olay yerinde hayatını kaybetti. 

Tartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Malatya’da yaşanan olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim sokakta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı. 

Tartışma cinayetle bitti! Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - 2. Resim

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tolunay Şimşek'in cenazesi adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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