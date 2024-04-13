Babasını bıçakladı, ormanda ölü bulundu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 13 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme:

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Denizli'de, babasına bıçakla saldıran bir kişi ormanlık alanda ağaca asılı bulundu. Ceset morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.