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Babasını bıçakladı, ormanda ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Babasını bıçakladı, ormanda ölü bulundu

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Denizli'de, babasına bıçakla saldıran bir kişi ormanlık alanda ağaca asılı bulundu. Ceset morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. ile babası M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.G., bıçakla babasını omzundan yaralayıp evden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, E.G., Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı bulundu.

E.G.'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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