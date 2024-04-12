Kardeşine ceza yazan polisi bıçakladı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hatay'da ehliyetsiz araç kullanan Abdurrahman İ.'nin yanında oturan ağabeyi Ahmet İ. önce ceza yazan trafik polisiyle tartıştı ardından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Ahmet İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Reyhan'lı ilçesinde meydana gelen olayda, valiliğin açıklamasına göre, trafik polisi C.Ö, ilçe merkezinde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü Abdurrahman İ'ye ceza kesip hakkında yasal işlem başlattı.
Sürücünün yanındaki ağabeyi Ahmet İ, bu nedenle tartıştığı polis memuru C.Ö'yü bıçakla yaraladı.
POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI
C.Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ahmet İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı