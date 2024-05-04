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Anne babalara uyarı: Bu üçü varsa hiç beklemeyin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anne babalara uyarı: Bu üçü varsa hiç beklemeyin

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde, ilk daimi dişleri sürdükten sonra bir problemden şüphelenmeseniz de ortodonti kontrolüne götürün” diyen Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, anne babaları uyardı.

Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, kalıcı dişleri çıkan çocukların mutlaka ortodonti uzmanına götürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Aylıkçı, “Erken yaşta tedavi edilmesi gereken 3 önemli problem vardır. Biz bunlara gördüğümüz anda müdahale etmek isteriz. 7 yaşında hemen düzeltip problemin ilerlemesine engel oluruz. Kalıcı bir şekil bozukluğuna neden olmadan çözüm buluruz” dedi. 

3 SORUNA DİKKAT

Bu üçü çocuğunuzda varsa hiç beklemeyin, hemen bir ortodonti uzmanına danışın:

1. Üst çene darlığı

2. Üst ve alt dişlerdeki ters kapanış (tek diş veya birden fazla diş olabilir). Normalde üst dişler alt dişleri bir miktar örtmelidir. Kutu kapağı gibi bir kapanış hayal edin.

3. Çeneyi sağa ya da sola doğru kaydırarak kapatma

Bunları hemen düzelttiğimizde çok basit uygulamalarla kalıcı ve başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Düzeltmediğimizde büyüyünce ameliyata varan tedaviler gerektirebilir.

Anne babalara uyarı: Bu üçü varsa hiç beklemeyin - 1. Resim

ÇENE GERİLİĞİ VARSA…

Bunlar dışında ne zaman tedaviye başlanmalıdır derseniz, çocuğun durumuna göre bunun cevabı çok değişken. Dudak damak yarığı ile doğmuş bir çocuğunuz varsa ortodonti ile doğum sonrası derhal tanışırsınız. Süreç erişkinliğe kadar devam edebilir.

Çene ileriliği veya geriliği varsa ergenliğe girilen o dönemin getirdiği hızlı büyüme gelişimden faydalanırız.

Bazen de tüm süt dişlerinin düşmesini bekleriz. En iyisi siz bu kararı güvendiğiniz bir uzmana bırakın, size düşen sadece sorunu tanımak ve doğru zamanda doğru kişiden destek almak.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HANGİ TEDAVİLER YAPILIR?

- Hareketli apareyler (damaklıklar): Bunlar sadece üst çene genişletmesi için süt dişli çocuklarda ya da alt çene geldiğinde ya da ilerlediğinde fonksiyonel aparey olarak kullanılabilirler.

- Ağız dışından takılan apareyler

- Ağız içi sabit apareyler, teller ve braketler.

- Şeffaf plaklar.

Çocuklar açısından bakıldığında da konuşmanın etkilenmemesi, kullanım kolaylığı, estetik görüntüsü oldukça avantajlı ve inanılmaz konforlu olan şeffaf plaklar daha çok tercih edilir.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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