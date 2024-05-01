Diş sağlığı için yeni hamle! 5 bin kişi şartı...

Yeni ağız ve diş sağlığı merkezleri nüfus yoğunluğuna göre kurulacak. İl geneli ve merkez ilçelerde 5 bin nüfusa bir ünit düşecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığının yayımladığı ağız ve diş sağlığı tesisleri genelgesine göre il geneli ve merkez ilçelerde 5 bin nüfusa bir diş üniti, ilçelerde ise 7 bin nüfusa bir diş üniti düşecek şekilde planlama yapılacak. Devlet üniversitelerine bağlı diş hekimliği fakültelerinde sağlık hizmetinin yanında, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri de yapıldığı için bu kurumlarda bulunan diş üniti sayısı, 5’te 1 oranını geçmeyecek. Ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi, nüfusu 750 bin ve üzeri olan illerde; ağız ve diş sağlığı hastanesi, nüfusu 250 bin ve üzeri olan il ve ilçelerde; ağız ve diş sağlığı merkezi ise, nüfusu 100 bin ve üzeri olan il ve ilçelerde kurulacak. Bakanlığa bağlı ağız ve diş sağlığı tesisleri A-I, A-II, B, C ve D grubu olarak sınıflandırılacak. A-I grubunda yer alan ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir ya da birden fazla branşta eğitim kliniği bulunacak. Bu gruptaki hastaneler 24 saat nöbet hizmeti verecek. Ayrıca çocuk diş hekimliği, endodonti ve ağız, diş ve çene cerrahisi alanlarında ayrı sağlık hizmeti sunulacak. Tüm muayene, tetkik, teşhis ve tedavi işlemlerini için sevkle hasta kabulü yapılacak.