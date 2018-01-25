Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik

Kansersiz Yaşam TV, bir bölümü kanser hastası ve kanseri yenmiş kişiler, diğerleri kanserli yakını olmak üzere 2.200 kişiyle yapılan “Kanseri Anlamam Araştırması” sonucunda ortaya çıkan bilgi ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirildi. Kansersiz Yaşam TV’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Dernek Başkanı Dida Kaymaz, araştırmaya katılan kanser hastalarının yüzde 74,7’sinin hastalık konusunda bilgi eksikliği hissettiğini belirtti. Kansersiz Yaşam Derneği Bilimsel Komitesi’ndeki konunun uzmanı bilim adamlarının hastalığı detaylı olarak anlattıkları internet üzerinden yayınlanan kayd.tv’de çeşitli kanserler ve sağlıklı yaşamın formülleri ile ilgili 20 uzmanın videolarına yer veriliyor.