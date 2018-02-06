Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde ihtiyacı olan protein, kalsiyum, fosfor gibi besin ögeleri ile B2, B6, B1 ve A vitaminlerin ancak sütten alınabileceğini söyleyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç “Süt, sadece çocukluk ve gelişme dönemlerinde değil, her yaşta içilmesi gereken bir besin. Ancak gelişme çağında, sütün önemi daha da artıyor. Sağlıklı bir vücudun temellerinin atıldığı bu dönemde içilen süt, hem fiziksel büyüme ve kemik gelişimi hem de zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol oynuyor” dedi.