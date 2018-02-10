Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Diş Hekimi Koyun “Hamilelikte tükürükteki asit miktarı artar ve dişler çürümeye yatkın hâle gelir. İlk aylarda görülebilen kusma sonrasında, annenin ağız hijyenine dikkat etmemesi de çürük riskini arttırmaktadır. Diş etlerinde problem olan anne adayları ağız bakımına dikkat etmezlerse, hormonal değişime bağlı olarak da diş eti problemleri artar. Ağız hijyenine dikkat edilmezse dişler üzerinde daha fazla bakteri birikir ve diş etlerinde şişlik, kızarıklığa ve kanamaya yol açar. Buna hamilelik gingivitisi denir. Hamilelik gingivitisi genellikle, hamileliğin 2. ayında başlayıp 8. ayında en üst seviyeye çıkar” dedi. iha