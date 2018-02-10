Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bilimsel çalışmalar, sağlıklı bir hayatın temelinde kilo kontrolünün yattığını gösteriyor. Sağlıklı kiloda kalabilmek için ise sürdürülebilir bir diyet ve egzersiz programı şart. Diyeti sürdürülebilir kılmanın çeşitli yöntemleri olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, diyeti monotonluktan kurtarmak için küçük tüyolar verdi:

¥ Sıkıcı olan diyetleri, standart formülleri bir kenara bırakın. Besinler ve beslenme konusundaki bilgilerinizi artırmak için kitaplar alın, düşük kalorili sağlıklı yemek tarifleri öğrenin.

¥ Diyeti sürdürülebilir kılmanın en önemli kurallarından biri samimi bir arkadaş ya da eşle birlikte yapılması. Çiftlerin birlikte diyet yapmaları ile kilo kaybı konusunda daha fazla başarı sağladıkları bilimsel olarak kanıtlanmış. Bu yüzden eğer diyet yapıyorsanız eşinizi de teşvik edin. Beraber mutfağa girin ve önlükleri takın. Öğrendiğiniz sağlıklı beslenme tariflerini denemeyi keyifli bir hobi hâline getirin.

¥ Kadınlarla erkeklerin yemek alışkanlıkları birbirinden farklıdır. Kadınlar, fazla yağlı gıdalara yüz vermezken tatlılara, özellikle çikolataya 'hayır' demekte zorlanır. Buna karşılık erkekler sebze ve salata yerine daha yağlı yiyecekler ve et tüketme meyilindedir. Eşinizle birlikte diyet yapıyorsanız, menülerinizi bu bilgiyi de göz önüne alarak hazırlayın.

¥ Günlerinizi renklendirin; salı günleri yeşil günleri olsun, o gün tabaklarınızda yeşil renkli yiyeceklere yer açın. Mesela bu çarşambanın rengi kırmızı olsun.

¥ Sağlıklı besinlerin yer aldığı bilinçli bir alışveriş listesi hazırlayın. Market raflarında gereksiz kalorilerle dolu atıştırmalıkların, renkli paketlerin cazibesine kapılmayın. Su içmek için güzel bardaklar, şık sürahi ve su içmeyi eğlenceli hâle dönüştürecek renkli pipetler alın.