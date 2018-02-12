Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alerjik nezle sıklığının giderek arttığının gözlemlendiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Burak Uslu, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan çalışmalarda çocuklarda alerjik nezle saptanmasına karşın özellikle son 10 yılda içinde sıklığındaki artış dikkat çekiyor. Bu değişimde, batı tipi beslenme alışkanlığı, fazla kilo, hava kirliliği, hijyen gibi bir çok faktörün rol oynadığı öne sürülüyor. Özellikle egzamalı bir çocuklarda, peş peşe hapşırma, nezle ve gözlerde sulanma şikayetleri yaşanıyorsa alerjik nezle yönünden araştırılması önem taşıyor. Çocuğunuz sık sık hasta oluyor, gece uyku problemi yaşıyorsa, sürekli üzerini açma eğilimindeyse, mevsim geçişlerinde nezle bulguları artıyor ve 2-3 haftadan uzun sürüyorsa alerjik nezle açısından değerlendirmek üzere bir uzmana danışılmalıdır” dedi.

"2-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Alerjik nezle belirtilerine değinen Uslu, "En önemli belirtiler sık tekrarlayan nezle (sulu ve bol), burun kaşıntısı, burun tıkanması ve art arda en az 4-5 defa olan hapşırma olarak sıralanıyor.Bunların dışında kulak kaşıntısı, yumuşak damak ve boğazda kaşıntı, tat ve koku bozukluğu, sık sık burun kanaması da gözlenebiliyor. Aynı anda göz alerjisi olan çocuklarda gözlerde sulanma, kaşınma da yaşanabiliyor. Geniz akıntısına bağlı öksürük, akıntısının yutulması sonucu kusma, karın ağrısı ve iştah azalması da gelişebilecek sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca kulakta sıvı birikmesi nedeniyle işitme azalması yaşanabiliyor. Çok sık enfeksiyonlarla karşılaşmaları nedeniyle tüm alerjik hastalarda özellikle de 2-6 yaş arası çocuklarda bu belirtilere sık rastlanıyor" şeklinde konuştu.

Yapılan şikayetlerin genellikle gribal enfeksiyonlarla karıştırıldığını söyleyen Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Burak Uslu, “Ancak, alerjik nezle belirtilerinin tekrarlayıcı olması gribal enfeksiyondan ayrılan en belirgin özelliğidir. Ayrıca, ilave bir hastalık yoksa ateş de görülmez. Özellikle polenlere alerjisi olan kişilerde alerjik nezle belirtileri bahar aylarında artış gösterir” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARDA DİŞ ÇÜRÜMESİ DAHA KOLAY GELİŞİYOR"

Alerjik nezle sonucu çocuklarda gelişebilecek sorunları anlatan Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Burak Uslu, "Enfeksiyonlara eğilim oluşturduğu için tekrarlayan sinüzite neden olabiliyor. Burun tıkalı olduğundan ağzın sürekli açık kalması boğaz enfeksiyonu sıklığını artırıyor. Çocuklarda diş çürümesi daha kolay gelişiyor. Geniz akıntısına bağlı gelişen geniz eti büyümesi ve burun tıkanıklığı sonucu çocuklar horluyor. Sağlıklı nefes alamama ve uyku kalitesinin bozulması genel bir yorgunluk ve bitkinlik hali oluşturuyor. Akıntı nedeniyle alerjik selam olarak bilinen burnun aşağıdan yukarı doğru silinme hareketi yapılıyor. Bu hareketin sıklıkla tekrarlanmasına bağlı burun üstünde çizgilenme ve ciltte kızarıklık olabiliyor" diye konuştu.