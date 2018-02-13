Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye gazetesi

ziyneti.kocabiyik@tg.com.tr

Kemik iliği arayan hastalara umut olmak için Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle hayata geçirilen TÜRKÖK Projesi’nin 2,5 yıl içinde ulaştığı başarı göz dolduruyor. Kurulduğu ilk günden bu yana 290 bin bağışçı sayısına erişen TÜRKÖK’ten yaklaşık 600 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. Kök hücre nakli ihtiyacı olan ve kardeş vericisi olmayan hastaların umudu olan TÜRKÖK’ten yapılan nakillerin her geçen gün arttığını söyleyen Dünya Aferez Birliği ve Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş “Eskiden yurt dışında 9 ayda bulunabilen bağışçı, artık 2-3 ayda bulunabiliyor. Millî kemik iliği bankası, Türk insanının ihtiyaçlarını büyük oranda karşılıyor. Ancak bağışçı sayısı yeterli değil. Hedef 500 bin bağışçı” dedi.



HEKİM DE HALK DA FARKINDA DEĞİL

Kıbrıs’ta düzenlenen1.Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi’nde konuştuğumuz Prof. Dr. Altuntaş, hematolojik kanserlerin büyük bir bölümünün nadir hastalık kapsamında olduğunu belirterek “Nadir hastalıklar az görüldüğü için teşhisi uzun zaman alıyor ve tedavisi maliyetli. Kongreyi hekimlerin farkındalığını artırmak amacıyla düzenledik” dedi.



İLİK DAHA KISA SÜREDE BULUNUYOR

TÜRKÖK’ün hematolojik nadir hastalıklar için de umut olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Altuntaş “TÜRKÖK sayesinde ailesinden bağışçısı olmayan hastaların bağışçı bulma şansı çok arttı. Eskiden yurt dışında 9 ayda bulunabilen bağışçı, artık 2-3 ayda bulunabiliyor. Yurt dışından verici bulunması için hasta başına 35 bin avro harcanıyorken bu rakam yurt içinde 5 bin avroya kadar indi. Yani hem zaman hem de maliyet avantajı var. TÜRKKÖK, dünya markası olma yolunda. Sadece Türkiye’deki değil çevre ülkelerdeki ihtiyaçları da karşılıyor. Özellikle gençlerin kök hücre bağışçısı olmaları için teşvik edilmesi gerekiyor. Gençler gönüllü olduğu takdirde 30-35 yıl süreyle sistemde kalıyor. Bu sebeple mutlaka gençlere ulaşmak lazım" dedi.

NASIL KÖK HÜCRE VERİCİSİ OLURSUNUZ?

Kök hücre bağışlığının toplumda çok iyi bilinmediğini ve kişilerin korktuğu için bağışçı olmadıklarını söyleyen Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kök hücre vericisi olmanın aşamalarını anlattı:

¥ 18-50 yaş arasında sağlıklı kişiler bağışçı olarak kabul ediliyor.

¥ Kök hücre bağışı yapmak isteyen kişi Kızılay’a 3 tüp kan veriyor.

¥ Toplanan kanlar Ankara’daki laboratuvarda incelenerek sisteme kaydediliyor.

¥ Hastanın kanı ile vericinin kanı bilgisayar üzerinde eşleştiğinde, verici merkeze davet ediliyor.

¥ Vericiye 5 gün boyunca cilt altından, kök hücreleri kol damarlarına çıkaran aşı yapılıyor. Verici günlük hayatına devam ediyor.

¥ Beş günün sonunda kök hücre merkezinde kolundan aferez adı verilen bir cihaz yardımıyla kök hücreler toplanıyor.

¥ Kök hücre eskiden olduğu gibi kemik iliğinden alınmıyor. İşlem ameliyathane ortamında yapılmıyor. Aşılama ya da toplama sırasında herhangi bir aşı hissedilmiyor. Kemik iliği hızlıca yeniden üretim yaptığı için eksiklik yaşanmıyor.

Gençleri bağışa teşvik edelim

Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi bünyesinde düzenlenen medya panelinde kök hücre bağışçılığının medyaya yansıması ele alındı. Moderatörlüğünü Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş’ın yaptığı oturuma Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık, Anadolu Ajansı Sağlık Haberleri Editörü Selma Bıyıklı Adabaş ve TVNET sağlık programını hazırlayıp sunan Asuman Uğur konuşmacı olarak katıldılar. Kök hücre bağışçılığının gazete, radyo ve televizyonun yanında yeni medya olarak adlandırılan internet üzerindeki sosyal mecralardan da anlatılması gerektiğini söyleyen Kocabıyık “Toplum kök hücre bağışı sırasında başına ne geleceğini tam olarak bilmiyor. Bunu anlatmak için cep telefonu uygulaması olan bütün sosyal mecralar kullanılabilir” dedi. Adabaş ise TÜRKÖK’ten sonra ilik arayan kişilerle ilgili yapılan haberlerin azaldığını söyledi. Gençlerin yardım kampanyalarına karşı daha duyarlı olduğunu vurgulayan Uğur, gençlerin kök hücre bağışına teşvike dilmesi gerektiğini vurguladı.