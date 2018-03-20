Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meme kanserlerinin tek bir hücreden kanser olarak başladığını ve büyüdüğünü anlatan Prof. Dr. Çağatay Çifter “Bunlar tamamen dokudan oluşan kitlelerdir. Meme kistleri ise içleri sıvı (su) ile dolu kesecikler gibidir. Genellikle meme yapısının bir sonucu olarak oluşurlar. Komplike kistlerde ise iç bölüm hem sıvı hem de doku ile kaplanmıştır. Toplumda kadınların yaklaşık yüzde 25-30’nun kistik meme yapısı vardır. Meme kistlerinin zaman içerisinde ‘kansere dönüşümü’ veya ‘kanserleşmesi’ söz konusu değildir. Aşırı büyümüş olan sıvı dolu kistler içlerindeki sıvı boşaltılarak küçültülebilir. Bu durum bir hastalık değildidr ve tedavi gerektirmez” diye konuştu.