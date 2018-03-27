Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öksürüğün hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ergi Hysi uzun süren öksürükte hekime başvurmak gerektiğini belirterek “Öksürük önemli hastalıkların habercisi olabilir. Soğuk havalarla beraber hava kirliliğinin ve sigara içiminin artması öksürük şikâyetlerini artırdı. Öksürük zatürre, tüberküloz, KOAH, astım, kalp yetersizliği, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir" dedi. Gizli kalp hastalıklarında da öksürüğün önemli bir belirti olduğunu hatırlatan Dr. Hysi “Gizli kalp hastalıklarında, yattıktan birkaç saat sonra nefes darlığı ile uyanma ve nöbet hâlinde öksürme tipiktir. Kalp hastalığının ilerlemesiyle pembe köpüklü balgam görülebilir. Tansiyon ilaçları öksürüğü tetikleyebilir. Sigara içmeyen yüksek tansiyon hastalarında ilaç sorgulaması yapılmalıdır. Tansiyon düşürücü tedavi alan hastaların yüzde 10-20'sinde öksürük şikâyeti gelişir" diye konuştu.