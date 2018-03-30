Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 5 yılın verileri değerlendirildiğinde, kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadığını bildiren İlter, "Türkiye'de görülmekte olan kanser sıklığı, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşük." dedi.

İlter, sağlık stratejinin belirlenmesi ile tarama ve korumaya yönelik projeler geliştirilmesinde ülkeye ait verilerin önem taşıdığını belirterek, "Kanser kontrolünde en önemli yapı taşı, tam ve güvenilir veridir. 2014 yılında 81 ilimizde aktif kanser kayıt merkezi hizmetleri başlamış ve kanser kayıtçılığında yüzde 100 kapsama oranına ulaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

Kanser ağrıları nasıl geçer, kanser tedavisi nasıl uygulanır? Kanser ağrısı nasıl geçer, kanser tedavisi nasıl uygulanır, kanser tedavisinde dikkat edilmesi gerekenlerkanser nedir, kanser nasıl oluşur sorularının cevapları bu haberde. Bilim insanlarının çeşitli araştırmalarla kanser tümörünü yok etme çabaları sürerken, kanser tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığı belirtiliyor. Yanı sıra bazı uzmanlar cep telefonunun kansere neden olup olmadığına yönelik araştırmalar yayınlıyor. İşte bu hastalığa dair derlediğimiz haberimiz.

Erken tanının önemine dikkati çeken Genel Müdür İlter, şöyle devam etti:

"Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi, erken tanı şansını artırmaktadır. Bu nedenle kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini artırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı artırmalıdır.

Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup halihazırda 33'ü mobil olmak üzere 199 adet KETEM mevcuttur. Yeni KETEM'ler olabildiğince hastane dışında ulaşımı daha kolay Sağlıklı Yaşam Merkezi şeklinde planlanmakta olup tarama oranlarımız yeni açılan KETEM'lerle birlikte giderek artmaktadır."

Kanserden korunmanın yolları (Kanser belirtileri neler?) Kanserden korunmanın yolları, kanser belirtileri neler, kanserden korunmak için ne yapmalı gibi sorulara bu haberde cevap vermeye çalıştık. Kanser hâlâ en korkulan hastalıkların başında geliyor ancak erken teşhis ve tedavi durumu değiştirebiliyor. Sizler için kanser ile ilgili son gelişmeleri derledik. İşte detaylar...