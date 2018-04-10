Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diğer uzmanlık dernekleriyle birlikte "Korkularla hekimlik olmaz" konulu basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Karateke, sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde şiddet riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye’de son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet sayısı yaklaşık 46 bindir" dedi. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Şentürk de hekimlerin üzerindeki baskı sebebiyle SGK’ya aşırı yük bindiğini söyleyerek, "Bu nedenle aşırı derecede tetkik isteme ve SGK'ya binen bir yük söz konusu. İleride bize bakacak, kalp, beyin cerrahı, jinekolog, kardiyolog, nörolog gibi ciddi branşlarda hekim bulmakta zorlanacağız. Çünkü yeni gelen hekimler şiddet olaylarının yüksek olduğu bu riskli branşları tercih etmiyor" dedi.