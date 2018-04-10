Diğer uzmanlık dernekleriyle birlikte "Korkularla hekimlik olmaz" konulu basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Karateke, sağlık çalışanlarına dünyanın her yerinde şiddet riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye’de son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet sayısı yaklaşık 46 bindir" dedi. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Şentürk de hekimlerin üzerindeki baskı sebebiyle SGK’ya aşırı yük bindiğini söyleyerek, "Bu nedenle aşırı derecede tetkik isteme ve SGK'ya binen bir yük söz konusu. İleride bize bakacak, kalp, beyin cerrahı, jinekolog, kardiyolog, nörolog gibi ciddi branşlarda hekim bulmakta zorlanacağız. Çünkü yeni gelen hekimler şiddet olaylarının yüksek olduğu bu riskli branşları tercih etmiyor" dedi.
Hekime şiddet toplumun sağlığını vuruyor
10.04.2018 - 04:33 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, hekimlerin fiziksel şiddetten ürktüğünü ifade ederek, sürekli sözel şiddete maruz kaldıklarını, fiziksel ve sözel şiddet sonrasında vatandaşın da zarar gördüğünü söyledi.
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555236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/555236.aspx
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